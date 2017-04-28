Il primo cittadino Francesco Bartone interessa il procuratore di Vibo parlando di “collusione” fra avvocati, periti, consulenti, meccanici e “cittadini con pochi scrupoli”

Strade fatiscenti e piene di buche tanto da far “dannare l’anima” ai poveri automobilisti costretti a riparare le auto e a viaggiare in condizioni di insicurezza? Per il sindaco di Soriano Calabro, Francesco Bartone, occorre porre fine a quello che definisce come un “indebito risarcimento danni” e presenta un “esposto” al procuratore di Vibo Valentia, Bruno Giordano

“La presente – scrive Bartone – per segnalare un problema che interessa la civica amministrazione di Soriano Calabro circa le numerose e ripetute richieste di risarcimento danni da parte di cittadini con pochi scrupoli e mancanza di senso civico, imputando la responsabilità all’amministrazione comunale di diverse presunte inadempienze alla manutenzione strade comunali, pubblica illuminazione, ecc., al fine di ottenere un risarcimento pecuniario”.

E ancora: “Responsabilità quasi sempre non ben documentata, vagamente emarginata dai loro legali e con testimonianze non credibili e in tutti i casi non certificate dai vigili urbani o dalle forze dell’ordine. Tanto – conclude nella sua missiva il primo cittadino di Soriano Calabro – si deve alle autorità in indirizzo con lo scopo di mettere fine ad una pratica diventata ormai prassi disonesta e approfittatrice, a volte con la collusione di avvocati, periti, consulenti, meccanici”.