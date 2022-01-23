I mici sono stati uccisi con del veleno nella frazione Paravati. Al vaglio delle forze dell'ordine le telecamere presenti nella zona del ritrovamento

Strage di animali nelle scorse ore sul territorio comunale di Mileto. La morte ha riguardato ben dodici gattini, avvelenati da gente senza scrupoli e cuore nella frazione Paravati. Altri tre stanno lottando in gravissime condizioni, accuditi da un gruppo di volontari animalisti. Il brutto e vile episodio di cronaca si è registrato nel vico di via Trieste. A constatare la strage della colonia di felini, alcune persone del luogo. Grande la rabbia e lo scoramento tra coloro che accudivano giornalmente i mici. I gattini randagi sono stati trovati riversi al suolo in uno spiazzo di campagna circostante con della schiuma alla bocca, alcuni in quel momento ancora agonizzanti. Sul macabro episodio è stata sporta regolare denuncia ai carabinieri della locale stazione, i quali sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto. [Continua in basso]

Nel prato adiacente i militari dell’arma hanno trovato tracce del cibo avvelenato e abbandonato per terra: un osso e un pastone di pesce poi ricoperti per evitare ulteriori morti. Parte del cibo, tuttavia, è stato prelevato dai carabinieri per gli opportuni rilievi, così come uno dei corpi dei gatti privi di vita per l’autopsia. Le indagini starebbero andando in direzioni specifiche, visto che più volte ci sarebbero state lamentele nelle vicinanze per la presenza degli animali, con tanto di bottiglie d’acqua sparse qua e là e altri escamotage per tenerli lontani. Al vaglio delle forze dell’ordine, nel tentativo di individuare gli artefici del barbaro e crudele gesto, anche le telecamere a circuito chiuso presenti nella zona. Non è la prima volta che sul territorio comunale di Mileto si registrano vili uccisioni di incolpevoli animali. La speranza, almeno in questo caso, è che i manigoldi vengano individuati dalla giustizia e puniti severamente.