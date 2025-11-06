La polizia di Stato ha smantellato l’attività di spaccio dopo una perquisizione personale e domiciliare che ha portato alla scoperta di cocaina, marijuana e hashish. Sequestrati anche 5mila euro

La Polizia di Stato ha smantellato un vero e proprio “supermarket della droga” a Ricadi, dove un uomo è stato sorpreso con diverse tipologie di sostanze stupefacenti nella propria abitazione. L’operazione è scaturita da un’attività di polizia giudiziaria mirata alla prevenzione e al contrasto del traffico e dello spaccio di droga, condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia insieme al personale del Posto Fisso di Tropea.

Durante la perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno scoperto che l’uomo era in grado di soddisfare un’ampia richiesta di sostanze stupefacenti, grazie alla disponibilità di vari tipi di droga. Nel giardino dell’abitazione, accuratamente nascosti sotto delle sterpaglie, sono stati rinvenuti due panetti di hashish del peso netto rispettivamente di 99 e 88,4 grammi, un involucro contenente 51 grammi di cocaina e numerose dosi già confezionate di hashish e marijuana, pronte per la vendita al dettaglio.

All’interno della casa sono stati inoltre trovati due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 4.950 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

In data odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.