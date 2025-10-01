Tamponamento a catena a Mileto, sul tratto urbano della trafficata strada statale 18. L'incidente ha coinvolto uno scooter e tre automobili – una Ypslon 10, una Nissan Qashqai e una Chevrolet –, tutte intente a percorrere l'arteria, alla periferia sud della cittadina normanna, in direzione Paravati.

Sul posto sono subito accorsi i carabinieri della locale Stazione e alcune volanti del Comando provinciale di Vibo Valentia. Pronto l'intervento anche di un'unità mobile del 118, che dopo un primo soccorso ha provveduto a trasportare all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per accertamenti e i controlli del caso una delle due donne a bordo della Ypsoln 10, attualmente in stato di gravidanza. Per fortuna risulterebbero praticamente illese tutte le altre persone coinvolte nell'incidente.