La scossa di magnitudo 2.8 ha avuto epicentro tra le campagne di Comparni, nel comune di Mileto

Un terremoto di magnitudo 2.8 della scala Richter è stato avverito, questa mattina alle 11.58, vicino Vibo Valentia. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro della scossa è stato individuato nella zona di Comparni, frazione del comune di Mileto, nella zona interna della provincia di Vibo Valentia, ad una profondità di 28 chilometri.

La scossa di terremoto è stata avvertita in diversi centri abitati ma non ha provocato danni a persone o cose. Tra ieri e stanotte altre due scosse di terremoto hanno interessato il fondale del Mar Tirreno, proprio di fronte alla provincia di Vibo Valentia.