In via Marcello Salomone all'opera i vigili del fuoco e la polizia municipale nel tentativo di far riprendere la marcia al camion

Traffico paralizzato a Pizzo da oltre due ore su via Marcello Salomone, di fronte al Municipio. Un camion di grosse dimensioni nell’affrontare una curva in discesa è salito su un muretto rimanendo bloccato, non riuscendo a proseguire la marcia nè a tornare indietro. Sul posto nel tentativo di ripristinare la viabilità e spostare il tir si sono portati i vigili del fuoco, provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia, con un apposito mezzo ma sinora i tentativi di far riprendere la corsa al tir, permettendogli di superare la curva, si sono rivelati vani. Il traffico veicolare è bloccato sia in salita che in discesa. Sul posto si è portata anche la polizia municipale.