La presenza dei roditori segnalata questa mattina ha fatto scattare lo stop precauzionale. Nello stesso edificio che ospita l’istituto ha sede anche il Centro per l’impiego, già interessato nei giorni scorsi dal problema

Mattinata senza lezioni per gli alunni della scuola Murmura di Vibo Valentia, che oggi, lunedì 28 settembre, sono stati rimandati a casa dopo la segnalazione della presenza di topi all’interno dell’edificio.

I ragazzi erano arrivati regolarmente a scuola per l'inizio delle attività didattiche, ma la scoperta dei roditori ha fatto scattare lo stop precauzionale. Una situazione che ha interessato il plesso ospitato ormai da tempo all’interno di Palazzo Gemini, lungo la Statale 18, in località Pietra Intonata, sede utilizzata dalla Murmura durante il trasferimento dall'originario edificio scolastico.

Il precedente nello stesso edificio

L'episodio assume ancora maggiore rilievo perché Palazzo Gemini ospita anche gli uffici del Centro per l’impiego di Vibo Valentia, sebbene in una porzione distinta e con accessi separati. Proprio nei giorni scorsi anche gli spazi destinati agli uffici regionali erano stati interessati dalla presenza di roditori, tanto da rendere necessari interventi negli ambienti.

Questa mattina il problema si è dunque manifestato anche nella parte dell'immobile utilizzata dalla scuola. Una volta accertata la situazione, si è preferito non far proseguire le lezioni e far rientrare gli studenti nelle proprie abitazioni, in attesa degli interventi necessari per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie.

La sede Murmura fa oggi parte dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci-Murmura, nato dalla recente riorganizzazione della rete scolastica. Palazzo Gemini continua a figurare ufficialmente come sede del plesso vibonese.

Adesso si attendono indicazioni sulle operazioni di derattizzazione e sanificazione e soprattutto sui tempi necessari per consentire agli studenti di tornare in classe. Al momento non risultano ancora comunicazioni ufficiali pubblicate dall'istituto relative alla durata della sospensione delle attività.