I ratti erano stati avvistati dai bambini in diverse aree dell’istituto. Non ancora comunicata agli alunni e alle famiglie la data del rientro in classe

Era da qualche settimana che i docenti e il personale scolastico sapevano del problema e avevano informato il dirigente scolastico e il sindaco, ma nessun provvedimento era stato preso.

Ieri il fatto, un bambino ha avvistato un topo nel corridoio ha chiamato subito gli assistenti scolastici e i docenti i quali insieme al dirigente hanno informato subito l'amministrazione comunale.

Il sindaco si è recato subito sul luogo per un sopralluogo e insieme al dirigente scolastico avevano deciso di continuare con le lezioni per poi intervenire nei giorni successivi con la derattizzazione e sanificazione di tutto il plesso scolastico.

Sembrava finita così, ma il sindaco non ha avuto neanche il tempo di ritornare in comune che è stato richiamato con urgenza. I bambini della materna avevano visto uscire e rientrare degli ospiti indesiderati da sotto un armadietto.

A questo punto le lezioni sono state sospese e gli alunni sono stati fatti uscire e accompagnati all’esterno. Nel giro di pochi minuti i genitori, avvisati dell’accaduto, hanno raggiunto la scuola per riportare a casa i propri figli.

Da ciò l'ordinanza di chiusura della scuola da parte del sindaco. La struttura è rimasta chiusa già per l’intera giornata di ieri e oggi, per consentire l’avvio delle operazioni di bonifica e sanificazione degli ambienti scolastici. Al momento non si sa quando i ragazzi potranno tornare nelle loro classi, di sicuro non prima di martedì.