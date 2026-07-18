Il tratto provinciale è invaso dalla vegetazione, con cunette ostruite e carreggiata ristretta. I cinghiali spingono terra sull'asfalto e cresce la preoccupazione per la sicurezza

Pizzoni e Vazzano. Li divide e li unisce un chilometro: un km fatto di campanilismo, di amicizia, di rivalità, di unione, di famiglia miste da secoli, di scambi commerciali, culturali e sportivi e anche di un dialetto leggermente diverso. Un chilometro di strada provinciale 60. Di questo oggi si parla e ci si indigna nei due piccoli borghi.

Percorrere questo tratto sta diventando un pericolo continuo, in alcuni tratti sembra la foresta amazzonica, in altri la savana africana con i cinghiali che sembrano facoceri e spadroneggiano spingendo grandi quantità di terra sulla carreggiata. Le cunette sono oramai state conquistate dalla vegetazione e ristretto il manto stradale a meno di 2 metri.

Possibile che le istituzioni comunali dei due paesi siano all'oscuro e non abbiano allertato le autorità provinciali? Possibile che la provincia non faccia ricognizioni periodiche sulle strade di sua competenza? Speriamo che a far aprire gli occhi su questa problematica non sia qualche brutto incidente.