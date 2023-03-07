Nella mattinata di oggi nelle acque di Steccato di Cutro sono stati recuperati altri corpi. Le ricerche continuano senza sosta

Si aggrava il bilancio delle vittime della tragedia di Cutro. Il mare continua a “consegnare” i corpi senza vita dei migranti vittime del tragico naufragio avvenuto sulle coste del Crotonese. Nella mattinata di oggi, infatti, il corpicino di una bambina di tre anni è stato recuperato nelle acque di Steccato di Cutro. La piccola vittima era stata avvistato in mare da alcuni cittadini che hanno avvisato la Guardia costiera la quale ha provveduto al recupero. La salma della bambina è stata portata in obitorio. Sono 17 le vittime minori recuperate dal giorno della tragedia. Sempre in mattinata è stato recuperato anche il cadavere di una donna, la 72esima vittima del naufragio. Le ricerche proseguono senza sosta con mezzi aerei, navali, sommozzatori, droni e personale di presidio a terra di Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale.

