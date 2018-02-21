Un pino di grosse dimensioni, situato nel giardino dell’ex delegazione comunale, si è abbattuto sulla vettura fortunatamente senza causare feriti. A pochi metri vi erano molte persone in fila per rendere omaggio ad un'anziana recentemente scomparsa

Paura nel primo pomeriggio a Piscopio. Un pino di grosse dimensioni è rovinato al suolo investendo in pieno una vettura parcheggiata nelle vicinanze e lambendone altre due. La caduta dell’albero, situato all’interno del giardinetto dell’ex delegazione comunale non ha fortunatmente colpito nessun passante. Ma solo per puro caso. A pochi metri dal crollo, infatti, vi erano molte persone giunte a rendere omaggio, presso la sua abitazione, ad un’anziana donna recentemente scomparsa. La vicina via era dunque gremita di persone e il crollo ha causato comprensibile spavento tra i presenti.

Il fatto è avvenuto intorno alle 14.30, probabilmente favorito dalle piogge delle ultime ore e dallo stato dell’albero, la cui età è stimata in approssimativamente in 60-70 anni. Sul posto i Vigili del fuoco.