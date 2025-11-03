Questa mattina intorno alle sette a Pizzo un lampione della pubblica illuminazione ha ceduto all’improvviso, travolgendo una bancarella di ceramiche che si trovava sotto (per la fiera di Ognissanti) e un giovane che ha riportato una brutta ferita alla testa. Il fatto si sarebbe verificato durante le operazioni di istallazione delle luminarie natalizie.

Dalle prime testimonianze raccolte, il palo — probabilmente corroso alla base — si sarebbe spezzato di colpo, colpendo il ragazzo alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e per il giovane è stato dispoto il trasferimento in elisoccorso in ospedale.

Da quanto si apprende, inoltre, si tratterebbe, secondo alcune testimonianze, della stessa ditta incaricata dal Comune della manutenzione del paese. Le indagini dovranno ora chiarire cause e responsabilità di una tragedia che ha sconvolto la comunità.