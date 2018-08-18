I conducenti delle due vetture sono stati trasportati in ospedale a Vibo. Per estrarne uno dalle lamiere necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Terribile impatto alle prime luci dell’alba lungo la Statale 18 nel territorio comunale di Pizzo, in località Colamaio 2. Intorno alla 5.30, per cause ancora in corso di accertamento, due vetture (una Citroen C2 ed un’Alfa Romeo 156) si sono scontrate, finendo successivamente fuori strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo che, con l’ausilio del divaricatore e della cesoia idraulica hanno estratto dalla vettura il conducente della Citroen C2, rimasto incastrato all’interno, consegnandolo al personale del 118 sopraggiunto sul posto. A seguito dell’impatto anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Vibo Valentia insieme all’altra persona ferita. Su posto per i rilievi del caso e l’accertamento delle responsabilità si sono portati anche i carabinieri.