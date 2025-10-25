Il Comune di Tropea ha ufficializzato l’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza sismica della chiesa dell’Annunziata, uno dei luoghi di culto più significativi della città chiuso ad aprile dello scorso anno. L’appalto, bandito nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Missione 1, Componente 3, Investimento 2.4, “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili” – e gestito dalla Stazione unica appaltante provinciale ha visto la partecipazione di più operatori economici. L’aggiudicazione è andata all’impresa Mirabelli Mariano srl di Castiglione Cosentino (Cosenza), con un ribasso del 31,18% sull’importo a base di gara.

L’intervento, del valore complessivo di 1.018.641,99 euro oltre iva, prevede sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo impegnato dal Comune di 1.126.316,91 euro, comprensivo di oneri tecnici e fiscali. A supporto dell’impresa aggiudicataria, per la redazione della progettazione esecutiva, è stata indicata la società di ingegneria M&P Studio srl con sede a Spezzano Albanese (CS).