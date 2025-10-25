L’ex consigliere comunale ha inviato una lettera formale ai commissari che guidano il Comune e all’ufficio tecnico chiedendo un intervento urgente di sfalcio: «Viabilità pericolosa»

Una nuova segnalazione di degrado arriva da contrada Gornella, una delle aree più popolate e trafficate della città di Tropea, dove – come denuncia l’ex consigliere comunale Antonio Piserà – «la strada in alcuni punti è ormai quasi inghiottita dalle erbacce e dalla vegetazione spontanea».

Piserà ha inviato una lettera formale ai commissari prefettizi e all’Ufficio tecnico comunale chiedendo un intervento urgente di sfalcio e pulizia, evidenziando come «la mancata manutenzione negli ultimi anni abbia reso la viabilità difficoltosa e, in alcuni tratti, persino pericolosa».

«In Contrada Gornella non si interviene da almeno due anni – afferma Piserà – e in diversi punti la carreggiata è quasi scomparsa sotto le erbacce. È inaccettabile che si continui a trascurare una zona densamente abitata, dove vivono decine di famiglie, mentre altrove si procede con interventi ripetuti nel giro di pochi mesi».

A titolo di esempio, l’ex consigliere cita la stradina che conduce all’Eurospin, «già interessata da due sfalci in meno di sei mesi, a fronte di intere aree periferiche dimenticate. Non si può pensare che il decoro urbano sia un privilegio del centro o delle zone più visibili. Anche le periferie fanno parte della città e meritano lo stesso rispetto. Serve un piano di manutenzione organico e costante, non interventi a macchia di leopardo, che lasciano interi quartieri trascurati».

Oltre a Contrada Gornella, Piserà segnala anche la situazione di Via Giordano Bruno, più volte indicata come critica e tuttora mai interessata da operazioni di pulizia. «Non è una questione estetica ma di sicurezza e di dignità. È doveroso intervenire subito, anche per prevenire rischi o danni alla viabilità in caso di pioggia».

Piserà conclude rinnovando l’invito ai commissari «a prestare maggiore attenzione alle periferie, ricordando che una città curata non è quella che nasconde i suoi problemi, ma quella che li affronta ovunque, dal centro ai quartieri più esterni».