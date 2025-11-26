Armi clandestine, munizioni e sostanze stupefacenti sono state sequestrate dalla Polizia di Stato nel corso di una serie di controlli eseguiti il 24 novembre in un complesso di case popolari a Tropea. L’operazione, condotta dagli Agenti della Squadra mobile di Vibo Valentia con il supporto del Posto fisso di Tropea, ha portato anche all’arresto di un uomo, nella cui disponibilità è stato trovato un fucile modificato e oltre un chilo di marijuana suddivisa in più involucri. Secondo quanto reso noto dalla Questura, i poliziotti hanno individuato una pistola a salve modificata e 48 cartucce calibro 6,35 nascoste in una cassetta del gas posta all’ingresso di uno degli edifici. In un incavo del muro perimetrale dello stesso stabile sono state trovate altre 58 cartucce calibro 9x19 e 5,9 grammi di marijuana, mentre in un’auto dismessa parcheggiata nelle vicinanze sono emerse armi e parti di armi artigianali, due silenziatori e sei cartucce calibro 7,65. Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti.

L’attenzione degli Agenti si è poi spostata all’interno della cantina dell’abitazione dell’uomo da cui proveniva un intenso odore di marijuana. All’interno del locale, riconducibile all’uomo successivamente arrestato, sono stati rinvenuti un fucile a canne mozze privo di matricola, dieci cartucce calibro 12, otto involucri contenenti complessivamente 701,1 grammi di marijuana, 9,5 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. In un’intercapedine adiacente è stato inoltre trovato un ulteriore involucro con altri 505,4 grammi di marijuana. L’uomo è stato quindi arrestato su disposizione della Procura di Vibo Valentia per detenzione di arma clandestina modificata, ricettazione, possesso abusivo di munizioni e detenzione ai fini di spaccio.