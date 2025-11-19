Durante una serie di controlli sul territorio, la polizia ha scoperto marijuana e cocaina all’interno di una macchina in disuso. La donna identificata è stata trovata in possesso delle chiavi e ritenuta nella disponibilità del mezzo

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo rafforzati nel territorio di Tropea, disposti dal Questore di Vibo Valentia e mirati anche al contrasto dello spaccio di droga, la Polizia di Stato ha denunciato una donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di monitoraggio delle aree urbane ritenute sensibili e di contrasto alle attività illecite legate al traffico di droga.

Gli accertamenti sono scattati quando il personale del Posto fisso di Polizia di Tropea ha individuato un’autovettura in apparente stato di abbandono, parcheggiata lungo una via cittadina. L’auto, risultata di proprietà di una donna, presentava gli sportelli chiusi ma non realmente serrati ed era priva di copertura assicurativa, elementi che hanno spinto gli agenti a eseguire una verifica più approfondita.

Durante l’ispezione preliminare, gli operatori hanno notato dal finestrino posteriore un sacchetto sottovuoto, apparentemente contenente sostanza stupefacente. Questo riscontro ha portato gli agenti a procedere alla perquisizione dell’abitacolo, nel corso della quale sono stati rinvenuti 203,5 grammi lordi di marijuana e 67,1 grammi lordi di cocaina. All’interno del veicolo sono stati trovati anche due bilancini elettronici di precisione, perfettamente funzionanti, ritenuti compatibili con attività di confezionamento e pesatura delle dosi.

Le operazioni si sono svolte con il supporto del personale della Squadra mobile, giunto sul posto per rafforzare l’intervento. Al termine degli accertamenti, considerato che il veicolo – sebbene in disuso – risultava comunque nella disponibilità della proprietaria, che ne custodiva le chiavi, gli agenti hanno proceduto alla denuncia della donna in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.

L’attività rientra nei piani di controllo intensificati avviati nelle ultime settimane, finalizzati a incrementare la sicurezza sul territorio e a contrastare in modo mirato le condotte legate allo smercio di sostanze stupefacenti.