Si aggiravano in auto con fare sospetto tra le abitazioni di una zona residenziale di Tropea, ma sono stati fermati dagli agenti del Posto Fisso di Polizia. Per i due uomini, di 64 e 32 anni, entrambi con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune per la durata di tre anni.

La vettura, notata dagli agenti della Squadra Volante del Posto Fisso di Polizia, è stata vista transitare lentamente, per poi sostarsi davanti a obiettivi sensibili presenti nelle vicinanze.

Fermata l’auto, gli operatori hanno proceduto così ad identificare i due occupanti, sul cui conto risultavano svariati precedenti penali e di polizia, che hanno manifestato subito un forte nervosismo, senza fornire alcuna giustificazione circa la loro presenza in quei luoghi.

Uno dei due è, inoltre, è risultato essere già gravato dalla misura cautelare penale del divieto di dimora. Pertanto, sulla base della segnalazione ricevuta dal Posto Fisso di Polizia di Tropea, il Questore dava incarico alla Divisione Anticrimine di effettuare gli accertamenti necessari all’eventuale adozione di misure di prevenzione.

All’esito dell’attività istruttoria compiuta, riscontrata la pericolosità dei due uomini, si è proceduto nei confronti di entrambi all’emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Tropea per la durata di 3 anni.

La misura, che ha una finalità di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, impone ai soggetti che ne sono destinatari di non far ritorno in un determinato Comune senza l’autorizzazione dell’Autorità pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10mila euro.