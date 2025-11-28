Il Comune di Tropea cerca un nuovo responsabile per l’Ufficio tecnico in vista della scadenza, il 31 dicembre, del contratto di quello in carica, Francesco Gerace, che la stessa terna commissariale aveva nominato circa un anno fa. È stata avviata, infatti, la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area n.4 – Governo del territorio, nell’ambito dei funzionari e delle elevate qualificazioni. «L’incarico, della durata di sei mesi eventualmente prorogabili – si legge nell’Avviso emesso oggi –, sarà conferito mediante contratto a tempo determinato full-time, in conformità all’articolo 110 del Decreto Legislativo 267/2000». La figura ricercata dovrà possedere elevate competenze tecniche e manageriali nei settori delle opere pubbliche, urbanistica, edilizia privata, patrimonio comunale e sviluppo economico. La procedura di selezione prevede la valutazione dei curricula e un colloquio motivazionale, fissato per il 16 dicembre nella sede municipale. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso il Portale Unico del Reclutamento (www.InPA.gov.it) entro le ore 18 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso.

L’incaricato, una volta nominato, svolgerà funzioni di coordinamento e gestione delle risorse dell’Area n.4, che comprende tra l’altro i servizi di protezione civile, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione del servizio idrico e fognario, edilizia residenziale pubblica, edilizia privata e sportello unico per le attività produttive.

Sulla decisione assunta dai commissari straordinari Roberto Micucci, Vito Turco e Antonio Calenda, il responsabile uscente dell’Ufficio tecnico Gerace non ha rilasciato dichiarazioni, preferendo invece scrivere una lettera rivolta alla popolazione tropeana e alla Stampa che pubblichiamo integralmente.

«Desidero rivolgermi alla comunità di Tropea con profonda emozione e con forte senso di responsabilità, alla luce degli eventi politici e amministrativi – ben noti a tutti – che hanno portato il Comune ad essere affidato alla guida dell’egregia terna commissariale. Squadra composta da figure di altissimo spessore umano e professionale, esempio concreto di dedizione, equilibrio, rigore e instancabile impegno a tutela del bene dell’intera collettività. Quando ho accettato di svolgere questo incarico, non conoscevo ancora la straordinaria potenzialità di Tropea. Sin dai primi giorni, però, ho imparato ad apprezzarne la profondità nei suoi scorci unici, nei suoi colori, ma soprattutto nei suoi abitanti. Ho incontrato persone autentiche, aperte, capaci di far sentire chiunque parte di una comunità viva e accogliente».

«In un tempo sorprendentemente breve – prosegue Gerace – ho ricevuto numerose attestazioni di affetto, stima e apprezzamento per il servizio svolto. Gesti che porterò con me per sempre e che considero dono prezioso. Ho cercato di ricambiare tutto ciò con impegno quotidiano, dedizione, umiltà e pieno rispetto verso tutti gli utenti che ho avuto il privilegio di incontrare. Giunto ormai al termine del mio servizio – che spero di aver svolto con correttezza, sensibilità istituzionale e professionalità – sento il bisogno di ringraziare la popolazione di Tropea per la fiducia, l’affetto dimostratomi, la vicinanza e la straordinaria accoglienza che non mi hanno mai fatto mancare. Non posso nascondere che una delle maggiori difficoltà nell’espletamento del mio lavoro è stata determinata dalla significativa carenza di personale, una condizione che ha richiesto un impegno soggettivo particolarmente elevato. Tale situazione ha reso talvolta complessa la gestione puntuale e qualitativa di alcune attività; tuttavia, in ogni circostanza, ho cercato di garantire la massima dedizione e la migliore risposta possibile, spinto dal senso del dovere e dall’amore per il servizio pubblico. Spero di aver fatto bene».

«Tropea è una città che merita un’amministrazione fondata su legalità, rettitudine, equità e parità di trattamento. Una città che deve continuare a guardare con coraggio al proprio futuro: non solo in termini di investimenti e sviluppo economico, ma soprattutto nella rinnovata valorizzazione della propria cultura, identità e dei valori storici che ne costituiscono l’essenza più profonda. Ho fatto del mio meglio, affrontando le naturali difficoltà che il ruolo comporta, e nella maggior parte dei casi in solitudine. Non tutto sarà stato perfetto – e qualche errore, inevitabilmente, sarà stato commesso – ma ogni decisione è stata guidata esclusivamente dalla mia coscienza e dall’interesse superiore della città e dei suoi abitanti. Desidero esprimere un ringraziamento particolarmente sentito alla Commissione straordinaria per l’opportunità offertami: un’esperienza professionale di rara intensità e bellezza, che ha rappresentato per me, una tappa di crescita formativa senza eguali nella nostra regione. Essa, sta svolgendo un lavoro incessante, attento e rigoroso, volto a restituire al territorio nuovi valori, stabilità e opportunità concrete, sempre con sensibilità, autorevolezza e straordinaria dedizione».

«Un ringraziamento profondo va a tutto il personale comunale, al segretario comunale, ai colleghi e alle maestranze. La loro professionalità, la loro disponibilità e la preziosa collaborazione hanno reso possibile lo svolgimento del mio incarico all’interno di una macchina amministrativa complessa ma ricca di competenze e impegno. A ciascuno di loro rivolgo la mia stima più sincera e l’augurio di un percorso professionale ricco di soddisfazioni, crescita ed entusiasmo. Ad essi, aggiungo i saluti a tutti i professionisti che ho avuto il piacere di conoscere. Desidero inoltre rivolgere un saluto particolarmente cordiale al comandante della Polizia locale di Tropea e a tutti gli Agenti in servizio, con i quali ho condiviso numerosissime azioni sul territorio, momenti operativi significativi e preziose riflessioni sul piano organizzativo. A loro va il mio attestato di stima, di riconoscenza e di rispetto amicale per il costante impegno, la presenza e il senso del dovere dimostrati».

«Un sentito saluto va altresì al comandante della Polizia di Stato, al comandante dei carabinieri di Tropea, alla Guardia di finanza, al personale ed al comandante della Guardia costiera – Comando locamare Tropea. Con loro ho condiviso momenti anche intensi di lavoro, caratterizzati da collaborazione, professionalità e spirito di servizio. È stata un’esperienza che mi ha arricchito profondamente sia sul piano umano che su quello professionale. Non posso infine mancare di rivolgere un pensiero al personale docente e ai dirigenti scolastici del territorio. A loro va il mio più sincero apprezzamento per il ruolo insostituibile che svolgono nella crescita della comunità. Un grazie particolare, infine, alla Stampa, che ha interpretato con obiettività e sensibilità il mio operato, riconoscendo costantemente la centralità dell’interesse pubblico, la tutela dei cittadini e il rispetto delle straordinarie bellezze che rendono Tropea una città incantata incastonata nella Costa degli Dei».