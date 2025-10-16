L'ex consigliere comunale Antonio Piserà ha inviato ai commissari prefettizi del Comune di Tropea una formale richiesta affinché venga riaperta la porta laterale del Cimitero comunale, situata sul lato parcheggio, per consentire l’accesso agevole anche a anziani e persone con disabilità, in particolare in vista della prossima commemorazione dei defunti. «Da tempo – ricorda Piserà attraverso un comunicato stampa – segnalo questa criticità. Già nel maggio 2025 avevo protocollato una richiesta formale, ma la situazione è rimasta invariata: l’accesso principale è costituito da una scalinata, mentre quello secondario presenta ostacoli che rendono impossibile o difficoltoso l’ingresso a chi ha ridotta mobilità. Visitare i propri cari defunti non può diventare un percorso a ostacoli», dichiara.

La richiesta di Piserà arriva in un momento importante per la città: lo scorso 25 giugno 2025, con delibera n. 150, il Comune di Tropea ha approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento previsto dalla Legge 104/1992 e dal Dpr n. 503/1996, finalizzato a garantire l’accessibilità e la fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici. «L’approvazione del Peba – sottolinea ancora Piserà – rappresenta un passo avanti significativo, ma ora è il momento di passare dalle parole ai fatti. Riaprire la porta laterale del cimitero, installando una semplice rampa o una pavimentazione antisdrucciolo, sarebbe un gesto concreto e di civiltà, in attesa degli interventi strutturali previsti dal Piano».

La lettera è stata trasmessa per conoscenza anche al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, al prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo e all’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. «Chiedo solo – ha poi concluso Piserà – che Tropea sia una città accessibile e rispettosa di tutti, a partire da chi ha più difficoltà. La vera modernità amministrativa non sta nelle opere faraoniche, ma nella capacità di rimuovere gli ostacoli che limitano la dignità delle persone».

Nel frattempo, da ieri, si è insediata la nuova ditta che gestirà il servizio cimiteriale. Sul punto l’ex consigliera Annunziata Pensabene ha dichiarato pubblicamente: «L’Ufficio tecnico, nella persona dell’architetto Francesco Gerace, ha completato la pulizia generale del Cimitero, recuperando l’area adibita alla celebrazione della Messa dei defunti. Ora, si spera che questa possa essere officiata in occasione del 2 novembre dopo tanti anni».