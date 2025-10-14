Al momento nessuna ipotesi sulla natura del gesto viene avanzata dai carabinieri dopo la denuncia da parte di una insegnante
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Indagini in corso a Tropea per far luce sul ritrovamento di due ossa di bovino lasciate dinanzi ad un’abitazione. In particolare una insegnante di madrelingua inglese ha denunciato ai carabinieri di aver rinvenuto davanti il cancello di un immobile, dove si trova anche una scuola privata di inglese, due ossa di bovino incrociate. Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma della locale Stazione ed al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.
Nessuna conferma sulla natura intimidatoria del gesto, così come non vi sono allo stato elementi per collegare il ritrovamento delle ossa di bovino lasciate in bella vista incrociate dinanzi all’ingresso della scuola di inglese, con l’attività lavorativa della donna. Per individuare l’autore (o gli autori) del gesto, utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcune telecamere degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.