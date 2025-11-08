La Commissione straordinaria ha dato il via libera al Documento di indirizzo alla progettazione. L’intervento sarà finanziato con economie di gara e fondi comunali

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo al potenziamento dell’impianto di videosorveglianza cittadino, nell’ambito del progetto “Tropea Sicura”. L’intervento, curato dal settore Lavori pubblici e redatto dal responsabile unico del procedimento, Giuseppe Ammendola, punta a «rafforzare la rete di controllo del territorio a supporto delle Forze dell’ordine e a beneficio della sicurezza urbana».

Il nuovo piano prevede «l’installazione di ulteriori punti di osservazione e telecamere nelle aree più sensibili del centro e delle zone periferiche, integrando il sistema già operativo. L’importo complessivo dell’intervento è stimato in 156.500 euro, di cui 64.255,02 euro provenienti da economie di gara relative al precedente progetto ministeriale e 92.244,98 euro a carico del bilancio comunale», si legge nei documenti comunali.

Il potenziamento rientra di fatto nel «Patto per l’attuazione della sicurezza urbana e sarà realizzato secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)». L’obiettivo della Commissione straordinaria è di «incrementare l’efficacia della videosorveglianza come strumento di prevenzione e deterrenza contro microcriminalità, atti vandalici, furti e abbandono di rifiuti». L’approvazione del Dip rappresenta il primo passo verso «la fase progettuale ed esecutiva dell’opera», che «verrà affidata a professionisti esterni» secondo le procedure previste.