Controlli della Polizia di Stato e della Polizia locale a Marina del Convento. Due terreni venivano utilizzati come autorimesse senza la prevista comunicazione al Comune. I verbali sono stati elevati nei confronti di due titolari di stabilimenti balneari

Due terreni trasformati in parcheggi per automobili senza alcuna autorizzazione sono stati scoperti a Tropea dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. L’intervento è scattato lo scorso 17 agosto in località Marina del Convento, nell’ambito dei controlli predisposti lungo il litorale vibonese per contrastare le diverse forme di illegalità.

A intervenire sono stati gli agenti del Posto fisso di Polizia di Tropea, insieme al personale della Polizia locale. Durante le verifiche è stata individuata quella che viene definita nel comunicato una rimessa di autoveicoli all’aperto completamente abusiva.

Due terreni utilizzati come parcheggi senza comunicazione al Comune

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che due distinti terreni venivano utilizzati per il parcheggio delle autovetture senza che fosse stata presentata al Comune la prevista comunicazione di inizio dell’attività di autorimessa.

Al termine dei controlli, gli operatori hanno quindi disposto l’immediato sgombero delle due aree e hanno elevato le relative sanzioni amministrative per l’assenza del titolo necessario all’esercizio dell’attività.

I verbali sono stati contestati a due distinti soggetti, entrambi titolari di stabilimenti balneari, ritenuti responsabili della gestione delle aree utilizzate abusivamente come autorimesse.