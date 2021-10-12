Gli uomini del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno recuperato la donna nei pressi della nota spiaggia di Zambrone e l'hanno consegnata alle cure del 118

Una turista norvegese è rimasta ferita questo pomeriggio mentre si trovava nei pressi della spiaggia denominata “Paradiso del sub”, a Zambrone. Per permettere ai sanitari del 118 di prestarle soccorso si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli uomini del Comando provinciale di Vibo Valentia sono prontamente intervenuti, e dopo aver stabilizzato la donna su una barella “toboga”, l’hanno trasportata lungo l’irto e tortuoso sentiero che dalla spiaggia porta alla strada. Lì l’hanno consegnata alle cure dei sanitari.