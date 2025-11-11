La notizia dell’imminente avvio dei cantieri per la realizzazione del “Marina resort Porto Santa Venere” è stata accolta sui social con un profluvio di like e commenti positivi, a dimostrazione dell’alto livello di aspettativa che ruota intorno al progetto. Particolarmente pregnante è stato il commento di Allisa Imming, di origine americana, che, dopo la pubblicazione dei rendering relativi all’investimento dell’imprenditore Francesco Cascasi, ha definito Vibo Marina, con una suggestiva metafora, «a gem waiting to sparkle – una gemma in attesa di brillare».

Ai complimenti rivolti all’imprenditore Cascasi si aggiungono numerosi commenti che esprimono rammarico per il tempo inutilmente trascorso a causa degli ostacoli frapposti alla realizzazione del progetto, e biasimo verso chi ha reso possibile un ritardo durato 25 anni. In molti interventi viene auspicata una celere esecuzione dei lavori per vedere finalmente l’opera completata, mentre non mancano gli scettici che attendono, prima di esprimere giudizi, l’effettiva realizzazione, rifacendosi ai tanti esempi di opere promesse sulla carta ma mai realizzate.

Ci sono, poi, coloro che, pur apprezzando l’investimento come possibile volano per la rinascita della cittadina costiera, sottolineano come esso rischi di essere vanificato se non si provvederà anche a una riqualificazione completa di Vibo Marina, intervenendo sul decoro urbano, sulla depurazione e sui servizi, al fine di rendere attrattivo il centro portuale dal punto di vista turistico, senza trascurare l’esigenza di uno spostamento dei depositi costieri. Altri interventi rimarcano la necessità che tutte le categorie facciano rete per migliorare quanto più possibile l’accoglienza.

Potrebbe essere, osservano molti, l’ultima spiaggia per Vibo Marina, in quanto difficilmente ci potranno essere investimenti in grado di cambiare volto a una cittadina che ancora non ha espresso le sue notevoli potenzialità. Si sottolinea inoltre come il territorio costiero vibonese sia, lungo la Costa degli Dei, l’unico caratterizzato da un andamento pianeggiante, favorevole a ogni tipo di intervento sia nel settore turistico sia nelle infrastrutture.