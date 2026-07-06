Reggio Calabria si prepara a diventare una delle capitali della musica live nel 2027. Il sindaco, Francesco Cannizzaro, in un video postato sui social qualche minuto fa ha infatti annunciato una tappa calabrese del nuovo tour di Ultimo, uno degli artisti più seguiti degli ultimi anni.

«In questi anni la città ha perso molti voli, molti treni, appariva al cospetto dell'Italia come la stella più fragile dell'universo. Abbiamo sempre ribadito – ha dichiarato Cannizzaro in un reel social – che avremmo iniziato a normalizzarla e così è stato. Ci vorrà del tempo, ma ce la faremo. Contestualmente non possiamo non iniziare a renderla attrattiva. Proprio per questo ho deciso, dopo oltre vent'anni, di riaprire lo Stadio Granillo ad i grandi eventi. Ed in queste ore – ha detto il sindaco – ho chiuso un grande accordo con una produzione nazionale affinché possa arrivare a Reggio Calabria uno dei big assoluti della musica italiana. Il 3 luglio del 2027 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria arriverà Ultimo. Da mercoledì i botteghini saranno aperti».

Solo pochi giorni fa il cantautore romano ha regalato ai suoi fan uno degli spettacoli più imponenti della sua carriera con "La favola per sempre", il grande concerto-evento andato in scena nell'area dell'Università di Tor Vergata, a Roma. Un appuntamento che trasformato la periferia romana in un'immensa arena a cielo aperto.