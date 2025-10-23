I provvedimenti adottati su proposta della Procura e della Questura nei confronti di due persone ritenute responsabili di violenze psicologiche e fisiche nei rispettivi contesti familiari

Il Tribunale di Catanzaro ha emesso due provvedimenti di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di altrettanti uomini responsabili di episodi di violenza di genere e maltrattamenti familiari. Le misure sono state adottate su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e del Questore di Vibo Valentia, nell’ambito delle disposizioni previste dal cosiddetto “codice rosso”.

Nel primo caso, il destinatario è un uomo di 53 anni, accusato di aver ripetutamente maltrattato i propri genitori anziani e un fratello, già tutelati in passato da un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare.

Nel secondo caso, il provvedimento riguarda un individuo responsabile di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna: calci, pugni, minacce e insulti che avevano provocato lesioni e profonde umiliazioni alla vittima.

Ad entrambi sono state imposte severe prescrizioni, finalizzate a limitare la libertà di movimento e di azione. In particolare, è stato disposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime e di comunicare con loro in qualsiasi modo. I due uomini non potranno inoltre rientrare a casa oltre le 21 né uscire prima delle 6 del mattino, né allontanarsi dal proprio domicilio senza avvisare preventivamente l’Autorità di pubblica sicurezza.

È stato inoltre imposto il divieto di detenere armi o prodotti pirotecnici, così come quello di utilizzare strumenti di comunicazione criptata o programmi informatici che possano ostacolare eventuali controlli, fatta eccezione per l’uso del telefono cellulare personale. Infine, entrambi non potranno partecipare a riunioni pubbliche né frequentare persone con precedenti o sottoposte a misure di prevenzione.

Le decisioni del Tribunale rappresentano un importante strumento di prevenzione e tutela, volto a evitare nuove aggressioni e a rafforzare la protezione delle vittime di violenza. Un segnale concreto — sottolineano gli inquirenti — del rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere e della volontà delle istituzioni di garantire sicurezza e dignità a chi ne è stato colpito.