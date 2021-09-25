Sul posto i Vdf del comando provinciale di Vibo Valentia. Impedito il propagarsi delle fiamme agli edifici adiacenti

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi a Dasà per un incendio che ha interessato un locale lavanderia posto all’interno dell’area di una casa di riposo. L’incendio, originatosi da una lavatrice, ha interessato un locale adibito a lavanderia di circa 50 metri quadri ubicato in adiacenza alla casa di riposo. Il pronto intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra operativa ed un’autobotte di supporto, ha consentito l’estinzione dell’incendio ed evitato la propagazione agli edifici vicini.