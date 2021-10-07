A segnalare l'episodio il sindaco che parla di «folle azione» verso un bene pubblico e invita chi sa qualcosa a denunciare

Ignoti hanno danneggiato alcune delle panchine poste lungo viale San Francesco, a Nicotera. A denunciare l’episodio il sindaco del comune costiero, Giuseppe Marasco, che ha parlato di vandali che hanno agito «con il deliberato intento di deturpare un bene pubblico».

Le panchine erano state rimesse a nuovo lo scorso anno dai volontari comunali: «quegli sforzi sono stati ripagati così», lamenta Marasco, che aggiunge: «La folle azione di pochi soggetti, che certamente hanno bisogno di cure psichiatriche, ha devastato le panchine che tutti utilizzavamo per godere dello spettacolo di uno degli affacci più belli del litorale tirrenico».

L’amministrazione comunale – informa ancora il primo cittadino -, oltre ad esprimere la più dura e ferma condanna per il grave gesto vandalico, ha già provveduto a dare mandato al comandante della polizia municipale di sporgere denuncia contro ignoti. «Mi auguro – conclude – che questo ennesimo gesto ignobile, compiuto contro un bene pubblico, possa spingere coloro che sono a conoscenza dei fatti a denunciare il tutto presso le autorità competenti».