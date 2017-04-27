Sradicato un albero di tamerice. Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri della locale Stazione

Vandali in azione sul lungomare di Joppolo in località Zagara. Un albero di tamerice è stato infatti sradicato dal marciapiede a pochi metri dalla battigia. Immediata la denuncia contro ignoti sporta dal Comune ai carabinieri della locale Stazione, non essendo peraltro il primo albero che viene portato via dal suggestivo lungomare. Nei mesi scorsi a farne le spese erano stati infatti altri due alberi, seriamente danneggiati. In passato i vandali avevano preso di mira pure alcune piante posizionate su un lungomare unico nel suo genere e che andrebbe valorizzato e ben tenuto.