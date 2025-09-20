Il rogo in località Baracconi, al confine con Mileto. Salvato un cagnolino che si trovava nel cortile di una casa colonica
Vasto incendio in località Baracconi, sul territorio comunale di Jonadi, alle porte di Mileto. Le fiamme, probabilmente a causa del vento, si sono propagate dai terreni circostanti minacciando alcune case e un esercizio commerciale per la vendita e noleggio di auto e automezzi agricoli. Sul posto in questo momento per cercare di bloccare le fiamme ed evitare danni alle case e ai residenti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Salvato per fortuna un cagnolino che si trovava nel cortile di una casa colonica.