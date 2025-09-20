Vasto incendio in località Baracconi, sul territorio comunale di Jonadi, alle porte di Mileto. Le fiamme, probabilmente a causa del vento, si sono propagate dai terreni circostanti minacciando alcune case e un esercizio commerciale per la vendita e noleggio di auto e automezzi agricoli. Sul posto in questo momento per cercare di bloccare le fiamme ed evitare danni alle case e ai residenti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Salvato per fortuna un cagnolino che si trovava nel cortile di una casa colonica.