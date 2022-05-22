Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi che sta tentando di arginare il rogo. In azione pure un canadair

Un grosso incendio è in corso da questa mattina sulla montagna che sovrasta Joppolo. Le fiamme si sono propagate distruggendo una vasta area di macchia mediterranea poco più sopra del cimitero del comune costiero. Sul posto sta operando una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Ricadi. Da mezzogiorno circa si sta tentando di arginare il rogo e le operazioni, per via della vastità dell’incendio, sono tuttora in corso. Una densa colonna di fumo, intanto, è alta in cielo e visibile da tutto il circondario. Sul posto per spegnere l’incendio dall’alto si è portato anche un canadair.

Non è la prima volta che l’intera area, dalla frazione Caronoti sino a Joppolo, va a fuoco compromettendo la stabilità della zona. Interi ettari di macchia mediterranea sono andati irrimediabilmente persi nel corso degli ani senza che mai sinora chi di competenza sia riuscito ad assicurare alla giustizia i piromani. Che si tratti di vandalismo o “mafia dei pascoli”, interi ettari di pineta e uliveti sono scomparsi per sempre mettendo a rischio anche la “Strada del Mare”, chiusa per diverso tempo a causa della caduta di enormi massi, favoriti dall’assenza di vegetazione andata in fumo, e riaperta solo di recente.