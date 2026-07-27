Fiamme dal pomeriggio nella frazione di Vibo Valentia: sul posto due squadre di pompieri e una di Calabria Verde, oltre a un mezzo antincendio. Operazioni di spegnimento ancora in corso

Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi nella frazione Piscopio, nel comune di Vibo Valentia, rendendo necessario un massiccio intervento di uomini e mezzi per contenere il fronte di fiamma e impedire che il rogo si estenda alle aree circostanti.

Sul posto sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, affiancate da una squadra di Calabria Verde e da un Canadair della flotta aerea dello Stato, entrato in azione con ripetuti lanci d'acqua sulle zone maggiormente interessate dall'incendio.

Il rogo interessa la vegetazione nella frazione di Vibo Valentia. Intervento dei vigili del fuoco e Calabria Verde per contenere il fronte dell'incendio

L'obiettivo delle operazioni è quello di «contenere il fronte di fiamma» e limitare gli effetti del rogo, che sta interessando un'ampia area di vegetazione nella periferia della città.

A coordinare l'intervento è il direttore delle operazioni di spegnimento, figura incaricata di dirigere l'impiego delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Come spiegato nella nota diffusa dai soccorritori, il responsabile delle operazioni «dirige l'impiego delle risorse a terra e dei mezzi aerei al fine di circoscrivere l'incendio e salvaguardare le aree esposte al rischio».

Le attività di spegnimento sono ancora in corso e proseguiranno fino alla completa bonifica dell'area e alla messa in sicurezza del territorio.