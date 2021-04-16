Ben sei squadre dei vigili del fuoco provenienti da Vibo, Serra e Chiaravalle impegnate a domare le fiamme

Vasto incendio alle porte di San Nicola da Crissa in una discarica di rifiuti, in prevalenza carta e cartoni. Fiamme alte ed estese, ben visibili anche a distanza, che stanno impegnando sei squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto dal comando provinciale di Vibo Valentia e dai presidi di Serra San Bruno e Chiaravalle Centrale nel tentativo di spegnere l’incendio. Il rogo si è sviluppato non lontano da una Stazione di carburanti e grande è l’apprensione di chi abita nelle vicinanze. I vigili del fuoco stanno cercando di circoscrivere l’area dell’incendio per impedire che le fiamme di estendano nei terreni vicini.