Il giovane ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata si è recato autonomamente al pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo. Indagano i carabinieri

Momenti di paura a Filandari, dove un ragazzo di 20 anni è stato gambizzato nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Sud, il giovane sarebbe figlio di un assessore comunale.

Il colpo, esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata, si è conficcato nella gamba del ventenne. Nonostante la ferita, il ragazzo avrebbe raggiunto autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove è stato medicato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Filandari, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’agguato.

I militari, insieme al Nucleo operativo del Comando provinciale di Vibo Valentia, starebbero analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.