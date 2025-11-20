Le opere rientrano nel piano comunale dedicato alla tutela degli utenti della strada, in particolare nelle aree frequentate dagli studenti
«Sono stati conclusi gli interventi di ripristino dei dossi e delle attraversamenti pedonali in diverse vie del territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti», è quanto comunica il sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta. «Le opere – ha aggiunto il primo cittadino – rientrano nel più ampio Piano comunale dedicato alla tutela degli utenti della strada, in particolare nelle aree frequentate dagli studenti. È stato avviato e in larga parte completato il programma di manutenzione straordinaria dedicato alla sicurezza stradale nel Comune di Jonadi e nella frazione di Vena. I lavori hanno riguardato il ripristino dei dossi artificiali e della segnaletica pedonale, strumenti considerati fondamentali per la riduzione della velocità e la protezione dei cittadini in attraversamento, in particolare nelle zone prossime alle scuole». Gli interventi già realizzati comprendono:
- via Sandro Pertini, nella frazione Vena di Jonadi;
- via Pirandello, sempre a Vena di Jonadi;
- secondo rallentamento su via Pirandello, per garantire maggiore continuità alla moderazione del traffico;
- via della Pace, in prossimità della scuola dell’infanzia;
- via Taccone, nei pressi della scuola primaria di Jonadi.
«Le opere – ha precisato Signoretta – sono finalizzate a migliorare la fruibilità delle strade e a tutelare gli utenti più fragili, con particolare attenzione ai bambini che quotidianamente percorrono questi tratti per raggiungere i plessi scolastici». L’amministrazione comunale in fine ha fatto sapere che «ulteriori interventi sono in fase di valutazione per proseguire il percorso di messa in sicurezza dell’intero territorio».