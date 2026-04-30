E’ stato ammesso ad un processo con rito abbreviato Luca Apriceno, 40 anni, di Santa Domenica di Ricadi. Il processo si svolgerà dinanzi al gip del Tribunale di Roma, Emanuele Attura, e per via del rito alternativo l’imputato godrà di uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna. Deve rispondere di aver trasportato nell’agosto dello scorso anno 54 chili di cocaina nascosta nella sua automobile e scoperta grazie ad un controllo della Guardia di finanza. Il sequestro è stato definito dagli investigatori “rilevante per quantità e purezza della sostanza stupefacente” ed avrebbe fruttato milioni di euro. Apriceno risulta domiciliato da anni a Roma e nel 2023 anno era stato arrestato dalla polizia a Milano per la detenzione in un borsone di una pistola Beretta M34 calibro 9 con matricola abrasa e relativo munizionamento (6 colpi all’interno del caricatore), da considerarsi arma clandestina, oltre che per 2,5 grammi di cocaina e 22,15 di marijuana. La scoperta della sostanza stupefacente e dell’arma era stata fatta dalla polizia a Milano il 16 novembre 2023. Nel gennaio 2024 aveva quindi lasciato il carcere per gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Lo scorso anno, quindi, il nuovo arresto a Roma ed ora l’ammissione al rito abbreviato. E’ difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Angela Porcelli.