Un importante intervento di rigenerazione urbana atteso da altre un decennio è ai nastri di partenza: i Mercati generali di Vibo saranno completamente riqualificati grazie a un investimento di quasi 5 milioni di euro. Per conto del Comune, infatti, la Provincia, attraverso la Stazione unica appaltante, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori che interesseranno la struttura in località aeroporto, realizzata alla fine degli anni ’80 e dismessa nel 2012. La chiusura, promise il Comune ai commercianti, sarebbe dovuta durare solo 6 mesi, il tempo di eseguire alcuni lavori urgenti. Da allora, invece, sono passati 13 anni, durante i quali un lento ma inesorabile degrado ha ridotto i Mercati generali in uno stato di totale abbandono, con tutte le immaginabili conseguenze, a cominciare dall’accumulo continuo di rifiuti.

Il progetto si inserisce nel programma straordinario nazionale “In periferia si può vivere assieme”, varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L’obiettivo è riqualificare spazi urbani e periferie, rendendoli più sicuri, funzionali e accoglienti per i cittadini.

Due anni di lavori

Secondo quanto stabilito dal bando, i lavori avranno una durata di 720 giorni naturali e consecutivi, circa due anni, a partire dalla consegna del cantiere. Si tratta di un intervento ampio e complesso, che comprende opere di ristrutturazione edilizia e adeguamento degli spazi, con particolare attenzione alla sicurezza e alla fruibilità delle strutture.

Il valore complessivo dell’appalto è di 4.827.243,65 euro oltre IVA. La maggior parte delle risorse – circa 3,3 milioni – sarà destinata ai lavori veri e propri, mentre 1,38 milioni copriranno i costi della manodopera e quasi 118mila euro saranno riservati agli oneri di sicurezza, che per legge non possono essere soggetti a ribasso.

Le scadenze della gara

Le imprese interessate dovranno presentare la propria offerta entro le ore 9:00 del 27 ottobre 2025. Lo stesso giorno, alle 9:30, nella sede della Provincia, si terrà l’apertura delle offerte. L’intera procedura sarà gestita esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale appalti della Provincia di Vibo Valentia, garantendo così maggiore trasparenza e velocità nelle operazioni.

Il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, con l’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui le proposte ammesse siano almeno cinque. È inoltre previsto un anticipo pari al 20% dell’importo netto contrattuale, come stabilito dal Codice degli Appalti.

Un’opera attesa da tempo

«L’intervento sui mercati generali – spiegano dagli uffici comunali – è un tassello fondamentale del più ampio percorso di riqualificazione urbana avviato dall’amministrazione. Restituiremo alla città un’infrastruttura centrale per l’economia locale, ma anche un luogo che vogliamo diventi più vivibile e integrato nel tessuto cittadino».