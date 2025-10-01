Centro cittadino di Vibo letteralmente paralizzato questa per oltre mezz’ora. A causare il blocco su viale Kennedy a Vibo Valentia è stata un'auto parcheggiata in malo modo sulla carreggiata che impediva il transito di un camion. Sul posto è arrivata la polizia municipale che ha cercato di districare la matassa tra il malumore di chi è rimasto imbottigliato mentre andava al lavoro o accompagnava i figli a scuola.

L’utilitaria posizionata in curva su viale Kennedy impediva il passaggio di un camion. Alla fine è dovuto intervenire un carroattrezzi per risolvere la situazione

L’utilitaria, parcheggiata in curva, è stata poi rimossa con un carroattrezzi, permettendo così al mezzo pesante di passare e al traffico di riprendere a scorrere. Quando la situazione si è sbloccata è partito anche un applauso liberatorio da parte dei numerosi cittadini che, loro malgrado, hanno dovuto attendere parecchio prima di potersi rimettere in marcia.