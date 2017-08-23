L’incidente in serata nei pressi del bivio per San Gregorio d’Ippona. L’animale prontamente curato da un veterinario

Incidente stradale in serata nei pressi del bivio che conduce a San Gregorio d’Ippona, a pochi passi dalla strada Statale numero 18. Per cause ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia della Squadra Volante della Questura di Vibo, prontamente intervenuta con una pattuglia sul posto, un cane è stato investito da un’auto in transito. L’automobilista, dopo l’impatto con l’animale, non si è però fermato a soccorrere il cane che è stato prontamente curato da un veterinario reperibile. Il cane è stato notato a terra immobile e dolorante, impossibilitato a muoversi, da un passante che ha subito chiamato la polizia. Dopo le prime cure, il cane è stato affidato ad una persona che abita nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto lo scontro.