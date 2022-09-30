Un vigile urbano intervenuto per dividerle finisce scaraventato a terra e solo la polizia e un’altra pattuglia della municipale riescono a riportare la calma

Attimi di tensione stamane a Vibo Valentia nei pressi della scuola De Amicis. Per problemi legati ad un parcheggio, due donne se le sono date di santa ragione con schiaffi e spintoni. A tentare di dividerle è intervenuto un vigile urbano, ma si è beccato pure lui uno spintone finendo per essere scaraventato a terra. Solo l’intervento della polizia e di un’altra pattuglia dei vigili urbani ha portato le due donne a più “miti consigli”. A scatenare la lite sarebbe stato anche il nervosismo di alcuni automobilisti per via del caos indiscrivibile all’uscita delle scuole – su corso Umberto è stata trasferita la scuola Don Bosco e si continua a parcheggiare pure in piazza Diaz – e dall’occupazione senza titolo anche dei pochi parcheggi in zona riservati ai disabili. Notevoli quasi ogni giorno i disagi alla circolazione stradale, con autoveicoli incolonnati e fermi anche per 40 minuti su corso Umberto e nelle immediate vicinanze. Una situazione sulla quale il Comune di Vibo è chiamato ad intervenire.