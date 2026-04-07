La Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di controllo e vigilanza in tutto il territorio della Provincia di Vibo Valentia in occasione delle festività pasquali che, come di consueto, richiamano un significativo flusso di turisti in città e negli eventi organizzati nelle diverse realtà della provincia.

Così come discusso in sede di apposito Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, e concordato operativamente in sede di tavolo tecnico svoltosi in Questura, il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio sia nel centro cittadino che in altri luoghi della provincia ed in particolare nei luoghi di aggregazione e di maggior afflusso turistico, al fine di prevenire la commissione di azioni improntate all’illegalità.

Controlli del territorio

L’attività di controllo è stata effettuata secondo un preciso piano di impiego delle volanti della Questura, del Commissariato di Ps di Serra San Bruno e del posto fisso di Polizia di Tropea anche unitamente a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. L’attività, che è stata avviata già nei giorni antecedenti la Pasqua e ed è proseguita per l’intero periodo festivo, ha interessato la città, comprese le frazioni, Serra San Bruno, Tropea e tutti i paesi limitrofi, e si è concentrata in particolare in tutte quelle zone interessate dalle numerose iniziative religiose in programma per le festività pasquali, con lo scopo di rafforzare la cornice di sicurezza generale e garantire un sereno svolgimento delle vacanze ai cittadini e ai tanti turisti che hanno scelto di trascorrere le festività nelle zone a maggior vocazione turistica.

Inoltre, in considerazione degli intensi volumi di traffico sulla viabilità ordinaria ed autostradale, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle pattuglie della Polizia Stradale, in modo da prevenire infortuni ed incidenti causati da comportamenti di guida irregolari, con il prezioso concorso delle Polizie Locali dei maggiori centri della provincia.

Inoltre, in città, proprio nel fine settimana, nel “clou” delle festività il questore ha disposto una più articolata attività straordinaria interforze a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica che ha visto la partecipazione di uomini e mezzi della Polizia di Stato impegnata, oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale, nonché dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il prezioso contributo della Polizia Locale.

Le articolate attività poste in essere, caratterizzate anche dalla predisposizione di numerosi posti di controllo lungo le strade di accesso principali, nonché nei luoghi della movida serale e notturna, hanno avuto quale prioritario obiettivo quello di infrenare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, gli atti di vandalismo, di violenza e di ogni altra forma diffusa di illegalità. E ciò al fine di poter assicurare l’ordinata e pacifica fruizione, ai frequentatori delle vie e piazze delle zone della “movida”, dei locali, nonché ai residenti, ai turisti, ed ai titolari delle diverse attività commerciali.

I numeri

Nell’ambito dell’attività svolta sono state identificate 2743 persone, di cui 671 penalmente censite, controllati 1303 veicoli, elevate diverse sanzioni al codice della strada, controllati diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e a misure restrittive, nonché effettuati diversi controlli con etilometro. Sono stati controllati anche avventori di diversi esercizi pubblici nonché predisposti posti di controllo, vigilanze dinamiche e appiedate considerato alcuni eventi che hanno richiamato molte persone in città.

L’intero dispositivo ha consentito di garantire un elevato livello di sicurezza, contribuendo anche al regolare svolgimento delle celebrazioni pasquali in un clima di tranquillità.