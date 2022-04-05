Le verifiche, oltre che il centro cittadino, hanno interessato anche Vibo Marina e Portosalvo. Sequestrati pure due proiettili per pistola

All’esito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, personale della Squadra Mobile, delle Volanti unitamente alle Unità Cinofile della Polizia, hanno svolto a Vibo Valentia città controlli nei pressi dei luoghi di ordinario ritrovo dei giovani – pub, scalinate, villette e parchi comunali – al fine di evitare la realizzazione di reati pericolosi sul versante della pubblica sicurezza. Le verifiche, oltre che il centro cittadino, hanno interessato pure Vibo Marina e Portosalvo. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche due proiettili per pistola modello 38 Special all’interno di un’area condominiale della zona popolare, sottoposta a perquisizione. Al contempo, otto persone sono state trovate in possesso di diverse dosi di droga tra marijuana, hashish e cocaina e sono state quindi segnalate al prefetto.



Uno di essi, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, trovato all’interno della sua abitazione in possesso di una pianta di marijuana, è stato segnalato per le valutazioni in merito all’inasprimento dell’attuale regime al quale è sottoposto. In un’altra circostanza, si è proceduto invece al ritiro della patente di guida nei confronti di un soggetto che è stato controllato e trovato in possesso di uno spinello mentre era al volante della sua macchina. Il prosieguo investigativo è volto a individuare la filiera di approvvigionamento della droga. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni da parte della Polizia di Stato.