All’esito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, personale della Squadra Mobile, delle Volanti unitamente alle Unità Cinofile della Polizia, hanno svolto a Vibo Valentia città controlli nei pressi dei luoghi di ordinario ritrovo dei giovani – pub, scalinate, villette e parchi comunali – al fine di evitare la realizzazione di reati pericolosi sul versante della pubblica sicurezza. Le verifiche, oltre che il centro cittadino, hanno interessato pure Vibo Marina e Portosalvo. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche due proiettili per pistola modello 38 Special all’interno di un’area condominiale della zona popolare, sottoposta a perquisizione.  Al contempo, otto persone sono state trovate in possesso di diverse dosi di droga tra marijuana, hashish e cocaina e sono state quindi segnalate al prefetto.

Uno di essi, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, trovato all’interno della sua abitazione in possesso di una pianta di marijuana, è stato segnalato per le valutazioni in merito all’inasprimento dell’attuale regime al quale è sottoposto. In un’altra circostanza, si è proceduto invece al ritiro della patente di guida nei confronti di un soggetto che è stato controllato e trovato in possesso di uno spinello mentre era al volante della sua macchina.  Il prosieguo investigativo è volto a individuare la filiera di approvvigionamento della droga. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni da parte della Polizia di Stato.