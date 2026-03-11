La consigliera comunale di maggioranza presenta in Commissione Urbanistica una pregiudiziale per conciliare mobilità urbana ed esigenze commerciali lungo uno degli assi portanti del centro storico
Una possibile rimodulazione della viabilità lungo Corso Vittorio Emanuele III approda sul tavolo della Commissione Urbanistica. A sollecitare il confronto è la consigliera di maggioranza Antonella Petracca, che ha presentato una pregiudiziale per valutare una nuova organizzazione degli orari di accesso al traffico veicolare nel cuore commerciale della città.
Secondo Petracca, si potrebbe prevedere l’apertura del Corso dalle 07:00 alle 15:00, con ripristino della pedonalizzazione nel pomeriggio e in serata.
L’iniziativa nasce dall’ascolto delle segnalazioni degli operatori economici e dalla raccolta firme promossa dagli esercenti, che chiedono una revisione della disciplina della viabilità «per sostenere il commercio locale e garantire maggiore funzionalità nelle ore di maggiore operatività».
«Il centro storico deve continuare a essere un luogo vivo, frequentato e dinamico», continua Petracca, sottolineando l’importanza di «aprire un confronto serio e costruttivo all’interno della Commissione Urbanistica, affinché si possano valutare tutte le possibili soluzioni in grado di sostenere il commercio locale senza rinunciare alla qualità degli spazi urbani».
La proposta mira anche a migliorare la gestione della mobilità mattutina, agevolando il traffico legato all’ingresso degli studenti nelle scuole, senza compromettere la pedonalità serale.
«È fondamentale ascoltare chi ogni giorno vive e lavora nel Corso», conclude Petracca, «perché la salvaguardia del tessuto economico locale rappresenta un interesse pubblico che l’Amministrazione ha il dovere di tutelare».