I fatti contestati risalgono al 2023. In quell’occasione i supporter della squadra siciliana erano già stati colpiti da analoghi provvedimenti ma solo recentemente sono state identificate altre due persone

Due tifosi del Siracusa sono stati colpiti da provvedimenti Daspo dopo gli episodi di disordine avvenuti nel gennaio 2023 all’Autogrill di Pizzo Est, lungo l’autostrada calabrese. A firmare i divieti è stato il questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, al termine di un’articolata attività d’indagine condotta dalla Digos e dalla Divisione Anticrimine della Questura. Ai due tifosi è stato vietato l’accesso agli stadi e a tutti i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per periodi di quattro e otto anni, in base alla gravità dei comportamenti contestati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono a un viaggio della tifoseria siracusana diretto a Castrovillari per la partita contro il Castrovillari Calcio. «Durante una sosta all’area di servizio “Pizzo Est”, alcuni sostenitori – si legge nel comunicato stampa della Questura –approfittando della confusione e della presenza di un gruppo numeroso di tifosi, composto da persone travisate con passamontagna e cappuccio, avrebbero sottratto merce di vario genere dal locale Autogrill». Subito dopo l’episodio, erano già scattati i primi Daspo per due soggetti identificati sul posto. Le successive indagini della Polizia di Stato hanno poi permesso di individuare altri due partecipanti ai disordini, inizialmente rimasti ignoti.

Alla luce dei numerosi precedenti di Polizia e della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore Ruperti ha deciso di estendere i provvedimenti di prevenzione anche a questi ultimi. Per uno dei due tifosi, considerato «recidivo e con un passato di comportamenti violenti, il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha inoltre disposto un Daspo aggravato, con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nei giorni in cui si disputano manifestazioni sportive».