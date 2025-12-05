Sette mesi di cantiere, negozi semivuoti e incassi crollati fino al 60%. È lo scenario che da maggio vivono i commercianti di via Alcide De Gasperi a Vibo Valentia, rimasti «prigionieri» dei lavori che hanno di fatto paralizzato una delle arterie commerciali più frequentate della città. Una situazione definita «una crisi mai vista in 40 anni di attività» da Nicola Varrese, storico riparatore di radio, tv ed elettrodomestici, costretto persino a vedere i clienti trascinare a mano gli apparecchi da piazza San Leoluca.

La giornata della svolta è iniziata alle 11, quando una piccola ma determinata delegazione di esercenti – guidata da Francesco Germolè della pasticceria Cicciò – si è presentata a Palazzo Luigi Razza chiedendo un confronto con il sindaco, impegnato fuori sede. A riceverli è stato un consigliere comunale che, raccolte le istanze, ha immediatamente contattato l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone. L’assessore ha raggiunto i commercianti in pochi minuti, ascoltando uno ad uno i loro racconti: dalla pizzeria di Natale con gli incassi dimezzati, alla parafarmacia «completamente isolata dentro il cantiere», fino al negozio “Poste in poste” impossibilitato a scaricare le pedane dei corrieri da mesi.

Gli esercenti hanno avanzato una proposta concreta: riaprire la strada delimitando soltanto il tratto ancora interessato dai lavori, che – come sottolineato da Germolè – sarebbero ormai «praticamente terminati, resterebbe solo un piccolo tratto di asfalto». Un punto su cui concorda anche Varrese, che denuncia la presenza sulla carreggiata di materiali utilizzati come deposito dalla ditta: «Basterebbe spostare quelle chiusure e la strada sarebbe percorribile. Manca pochissimo».

Monteleone, dopo un sopralluogo immediato al cantiere, ha dato il via libera: «Subito dopo l’incontro ho chiamato il responsabile dell’impresa, che mi ha assicurato che lunedì verrà completato il marciapiede e sarà riaperta parte della corsia per ripristinare il doppio senso di circolazione». L’assessore ha inoltre confermato un appuntamento già fissato in Comune per affrontare la gestione dei due cantieri attivi in città: «Ci scusiamo con i commercianti per i disagi. Domani valuteremo con l’impresa anche la possibilità di spostare il materiale depositato, così da ridurre ulteriormente i problemi».

Un impegno che restituisce finalmente un po’ di fiducia agli operatori economici della zona, stremati da mesi di attività in una via «desolata» e persino penalizzati dalle strisce blu negli unici quattro stalli rimasti liberi: «Mi è capitato di pagare io stesso il parcheggio ai clienti – racconta Germolè – pur di non perderli». Ora, con la promessa dell’apertura della strada e il ritorno della circolazione, via De Gasperi spera di rivedere movimento e clienti già dalla prossima settimana.