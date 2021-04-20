Antonio Pullano e Gaetano Tedeschi sono stati assegnati rispettivamente alla Squadra Volanti e alla Squadra Mobile

Il questore di Vibo Raffaele Gargiulo ha dato il benvenuto a due nuovi funzionari. Si tratta di Antonio Pullano, 45 enne, originario di Catanzaro, laureato con lode in Giurisprudenza, entrato in Amministrazione nel 1995. Nel 2017, dopo aver vinto il concorso per viceispettore, ha prestato servizio presso la Questura di Catanzaro. Due anni dopo, nel 2019, ha vinto ed ha frequentato il 109° Corso per vice commissario, al termine del quale è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia – Squadra Volanti.

Ieri, invece, è arrivato Gaetano Tedeschi, 52 enne, originario di Cosenza, con due titoli di laurea in Economia e scienze politiche, entrato in Polizia nel 1995. Dopo una permanenza al Commissariato di Lamezia Terme, nel 2017 ha vinto il 107° concorso per vice commissario, al termine del quale è stato assegnato al Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria e, successivamente, al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria. A Vibo Valentia, Tedeschi è stato nominato Funzionario addetto alla Squadra Mobile.