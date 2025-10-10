La struttura, unica in Calabria, sarà un hub scientifico e immersivo in partenariato con 40 Comuni, università e 80 imprese incentrato sullo studio di Ancel Keys a Nicotera, utilizzando realtà aumentata e intelligenza artificiale per promuovere occupazione e cultura alimentare

L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia ha ufficializzato l’insediamento del Distretto del cibo all’interno dell’ex caserma Garibaldi, oggi in fase di riconversione per diventare un Polo museale integrato. «Il progetto – spiegano con un nota stampa da palazzo Luigi Rqazza – rappresenta un tassello strategico per il rilancio del centro storico e per la costruzione del Museo della Dieta mediterranea e dell’identità territoriale, un’iniziativa che punta a coniugare scienza, cultura e sviluppo locale». Il Distretto, «unico riconosciuto in Calabria attraverso un bando nazionale del Masaf, sarà composto da un partenariato privato che riunisce oltre 100 soggetti: 40 Comuni, numerose Università e circa 80 imprese del settore agroalimentare. Il Comune di Vibo ha messo a disposizione gli spazi, individuando nel progetto un motore di sviluppo economico e un'opportunità per attrarre investimenti legati alla valorizzazione delle eccellenze locali».

Tra gli obiettivi da voler centrare, ci sono «favorire l’occupazione, innovare le filiere produttive e incrementare il turismo enogastronomico, attraverso un museo che non sarà una semplice esposizione permanente, ma un vero e proprio hub scientifico e culturale, con funzioni educative, tecnologiche e divulgative». La sede, che fungerà anche da centro di governance per il Distretto, «ospiterà un percorso espositivo centrato sullo studio di Ancel Keys a Nicotera (1957–1960), origine del riconoscimento Unesco della Dieta mediterranea. Saranno impiegate tecnologie immersive come realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere la visita interattiva e accessibile a un pubblico ampio».

«Tra le attività previste – concludono dal Comune – anche laboratori didattici e percorsi educativi per scuole e operatori del settore, oltre a simulazioni sulle filiere sostenibili attraverso un Food Hackathon Lab». Il sindaco Enzo Romeo ha definito il progetto come una «concreta possibilità per Vibo Valentia di riposizionarsi nel panorama meridionale, aspirando a un ruolo guida nel campo della cultura alimentare e della promozione territoriale».