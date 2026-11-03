Un solenne momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai Caduti della Polizia di Stato, alla presenza dei familiari, dei rappresentanti dell’Anps e del personale dei diversi reparti. Il cappellano della Questura don Maurizio Raniti ha officiato la preghiera

A Vibo Valentia una cerimonia in ricordo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato caduti nell’adempimento del dovere. Il questore Rodolfo Ruperti ha deposto una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato ai Caduti, situato all’interno della Scuola Allievi Agenti della città.

Un momento di raccoglimento e commemorazione per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita al servizio del Paese e della collettività.

La cerimonia e la preghiera per i Caduti

Dopo la deposizione della corona, la cerimonia è proseguita con un momento di silenzio e una preghiera in memoria di tutti i defunti, officiata dal cappellano della Questura, don Maurizio Raniti.

All'iniziativa hanno partecipato i familiari dei Caduti, i rappresentanti dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps), i funzionari e il personale della Questura, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale e della Scuola Allievi Agenti.

Un omaggio che, come sottolineato nella nota della Questura, vuole esprimere memoria, riconoscenza e gratitudine verso chi ha perso la vita per garantire la sicurezza degli altri, testimoniando i valori di coraggio, senso del dovere e spirito di servizio.