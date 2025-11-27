Un’intensa grandinata ha imbiancato poco fa il centro storico di Vibo. La grandine ha ricoperto strade, marciapiedi e tetti con uno spesso manto bianco simile alla neve. Un’immagine suggestive che ha fatto quasi dimenticare gli inevitabili disagi sulla circolazione, anche se non sono segnalate particolari criticità. In pochi istanti il paesaggio urbano si è trasformato, offrendo le suggestioni tipiche di un freddo inverno anche manca ancora un mese alla fine dell’autunno.